İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ali Çalgan Başkanlığı’nda Ticaret Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Başpınar Çorum-Laçin-Osmancık Karayolu’ndaki çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Toplam uzunluğu 51.2 kilometre olan yolda toplam 15.6 kilometrenin bu yıl tamamlanarak, 40.8 kilometrede yol yapım işlemleri bittiğini belirten Başpınar, kalan 10.4 kilometrelik kesimde çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

"HEDEFİMİZ YIL SONUNA KADAR TAMAMLAMAK"

Kırkdilim’de yürütülen çalışmalara da değinen Başpınar, Kırkdilim Tünellerinde BSK çalışmalarının tamamlandığını elektro mekanik işlemlerinin aynı hızla sürdüğünü söyledi. Başpınar, "Tünellerin giriş ve çıkışlardaki bağlantı yollarında çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz yıl sonuna kadar Kırkdilim Tünellerini tamamlamak." diye konuştu.