Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan yeni vergi paketinde, konut kira gelirlerine yönelik düzenlemelerin detayları netleşiyor. Çok yüksek ve çok düşük miktarda kira geliri elde eden ev sahiplerinin vergi istisnasının kaldırılmasını amaçlayan düzenleme, kamuoyuna tüm konut kiralarını kapsayacağı yönünde bilgiler yansıdı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı etki analizine göre, düzenlemeyle aylık 7800 TL'nin altında ve aylık 94 bin TL'nin üstünde kira geliri olanların vergi istisnaları kaldırılacak. İstisna uygulanan bu ayrıcalıklı kesimin sayısının ise çok düşük olduğu öğrenildi.

"Vergi adaletinin sağlanması açısından önemli adım"

Vergi uzmanları, kısıtlı bir kesime uygulanan söz konusu istisnaların kaldırılmasının toplumda vergi adaletinin sağlanması açısından önemli bir adım olduğunu ifade ediyor.

Öte yandan, 2023 yılında yayımlanan Orta Vadeli Program'da vergi istisnalarının kaldırılarak toplumda vergi adaleti sağlanmasının hedeflendiği belirtilmişti. Bu kapsamda çalışmalar yürüten Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kanunlarında yer alan istisna ve muaflıkları tek tek incelemeye alarak etki analizleri yapmaya başladı. Yapılan çalışmaların ardından ise istisnaların kaldırılması için Meclis'e düzenlemeler sunuluyor.