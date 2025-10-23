Çorum Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü'nden emekli Hüseyin Çalmaz (80) vefat etti.

Metin, Erol, Erdal Çalmaz ve Ayşe Gülcü'nün babaları, Neşe ve Ayşe Çalmaz'ın kayınpederi Hüseyin Çalmaz, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi Akşemsettin Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da defnedildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi