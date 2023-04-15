Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşma, dayanışma ve birlik duygularını arttırma amacıyla kurulan çadırda hayırsever vatandaşların desteğiyle her gün bin kişiye sıcak iftar yemeği hizmeti sunuluyor. Ramazan boyunca vatandaşların aynı sofrada buluştuğu iftar çadırında her gün şehrin tanınan ilahi ekipleri tarafından tasavvuf müziğinden seçkin eserler seslendiriliyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ramazan ayının son günlerine gelinirken bugüne kadar binlerce kişiyle gönül sofrasında buluştuklarını söyledi. Aşgın, Ramazan boyunca hayırseverlerin desteğiyle sıcak yemek ikramlarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Çorum Belediyesi olarak depremzede vatandaşlar için Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde de iftar çadırı kurduklarını belirten Aşgın, “Kardeş şehrimiz Afşin’de her gün bin kişiye iftar ve sahur yemeği ikramı yapıyoruz. Bu hayırlı hizmete katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden tüm İslam alemininRamazan bayramını tebrik ediyorum.” dedi.