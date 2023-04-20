Genç futbolcu maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada; “Maça çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Birkaç tane net pozisyonumuz vardı, atamadık ama akabinde de gol geldi.

Artık 5 maç kaldı. Bu tür maçlar zor oluyor. Kim olursa olsun, kim gelirse gelsin, bize direniyor. Gol yememeye çalışıyor. Hakemin verdiği kırmızı kart kararı skandal bir karar. Ben çok üzüldüm. Artık insan art niyet olduğunu düşünmeye başlıyor. Devre arasında, takım arkadaşlarımızla dediğimiz tek şey, hakemi de yeneceğiz, rakibi de yeneceğiz, diğer rakiplerimizi de yeneceğiz, hepsini üst üste koyacağız. İkinci yarıya bu amaçla, bu hedefle çıktık.

İkinci yarıda yapmamız gereken, gol yememekti. Gol yemedik, çok şükür bana nasip oldu ikinci golü atmak. Maçı kazandık, çok mutluyuz. Ama artık bitti. Şu saatten sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Hafta sonu, Erzincanspor’la zor bir maçımız var. İnşallah oradan da en iyi şekilde ayrılacağız” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)