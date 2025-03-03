Bu yıl “Hepimiz için bağımsız gelecek” sloganıyla kutlanan Yeşilay Haftası’nda bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla yurt genelinde birçok etkinlik düzenlendiğini kaydeden Cengil, “5 Mart 1920’de, işgal altındaki İstanbul’da, bağımlılıklar yoluyla toplumu zayıflatmaya çalışan güçlere karşı direniş ruhuyla kurulan Yeşilay, bugün Türkiye’nin dört bir yanında ve dünyada bağımlılıkla mücadelede öncü rolünü üstleniyor” dedi.

Yeşilay’ın çalışmalarını Çorum’da da kararlılıkla devam ettirdiğini belirten Cengil, açıklamasında şunları dile getirdi:

“2024 yılında ilimizde ‘10 Bin Yeşil Can 10 Bin Canan’ projesinde 4.500 öğrencimize, ‘Yeşil Perde Yeşil Gölge’ projesi ile 2.500 öğrenciye, ‘Benim Kulübüm Yeşilay’ projesinde 2.300 öğrenciye, ‘Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı Yetişkin Eğitiminde’ 2.846 erişkine, ‘Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı Akran Eğitiminde’ 1.095 üniversiteli gence, ‘Yeşil Aile Yaşam Becerileri’ projesinde 650 aileye ulaşarak birebir eğitim verdik. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’nu 840 bisikletli ile gerçekleştirdik. Katılım sayısı olarak 81 ilde birinci olduk.

2015 yılında kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle (YEDAM) bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz ayaktan psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Türkiye’nin 81 ili ve KKTC’de olmak üzere toplam 105 YEDAM bulunmaktadır. Çorum YEDAM’a 115 Danışma Hattı üzerinden ulaşılabilmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz bu başarılarda Çorum Valiliği’nin, Çorum Belediyesi’nin, Hitit Üniversitesi’nin büyük payı vardır. Daha fazla faaliyet yapmak, daha fazla çocuğumuza ve gencimize ulaşmak istiyoruz. Bu mücadelede tüm kamu kuruluşlarını ve sivil toplum örgütlerini Yeşilay’a destek olmaya davet ediyoruz. Bu ihtiyacı devletimiz de dikkate alarak İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ile Genel Başkanımız Doç. Dr. Mehmet Dinç 26 Kasım 2024 tarihinde ‘bağımsızlık seferberliği’ ilan etmişlerdir. Bağımsızlık Seferberliği ile toplumun tüm katmanlarının bağımlılık mücadelesine katılması amaçlanmaktadır.

Bu vesileyle 1-7 Mart Yeşilay Haftamızı kutluyor bağımsız bir gelecek diliyorum.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ