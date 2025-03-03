Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ilk hizmetin verilmeye başladığı 2010 yılından itibaren 2024 yılı sonuna kadar toplam 38.817 hastaya evde sağlık hizmeti verildi.

“10 Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, 15 ekip aracı ve 130 personel” ile 2024 yılı içerisinde 18.991 hasta evde sağlık hizmeti alırken, ilgili hastalara 58.492 ziyaret gerçekleştirildiği bildirildi.

2025 Ocak ayı itibariyle Çorum’da aktif hasta sayısının 3.387 olduğu belirtilen açıklamada, “Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanan hasta ve hasta yakınlarına ‘hasta deneyim anketi’ uygulanmış olup, ilimizde sunulan bu hizmetten vatandaşlarımızın memnuniyet oranı % 98,07 olarak sonuçlanmıştır.

Evde sağlık hizmetleri, günümüzde giderek önem kazanan ve sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası haline gelen bir hizmettir.

Çorum’da bu hizmete ihtiyacı olan her hastaya, evde sağlık birimlerimiz ve bu birimlerimiz bünyesinde görevli olan ekiplerimizle haftanın yedi günü ulaşmaya, hizmet sunmaya devam edilecektir” denildi.

EVDE SAĞLIK HİZMETİ ALAN YURTTAŞLARA ZİYARET

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ve Evde Sağlık Birimi’nde görevli hekim ve sağlık çalışanları ile birlikte evde sağlık hizmeti alan Satı Yapar ve Hanife Kızıl’ı ziyaret etti.

Ziyarette, hastalar ve yakınları ile hastaların durumu, ilerleyen dönemde hastalar için sağlık ya da psikolojik ve sosyal boyutta neler yapılabileceği değerlendirildi.

“EVDE SAĞLIK HİZMETİ NEDİR?”

Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın devamında evde sağlık hizmetleriyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Evde sağlık hizmetleri; bireyin sağlığını korumak, yükseltmek, yeniden sağlığına kavuşturmak amacıyla profesyonel düzeyde temel tıbbi müdahaleler ve bakım hizmetinin bireyin kendi evinde veya yaşadığı ortamda sunulmasıdır.

Bu anlamda evde sağlık hizmetleri genel olarak, sağlık kurumlarında kalış gereksinimini azaltan ya da geciktiren hizmetler olarak ifade edilmektedir. Diğer bir ifade ile evde sağlık hizmetleri, ev ziyaretleri temeline dayalı bir sağlık hizmeti sunum şeklidir. Ev ziyaretleri hasta ya da hizmet alacak bireyi ve aileyi belirlemek, gerekli olan hizmeti sunmak ve kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.”

“EVDE SAĞLIK HASTASI KİMDİR?”

“Tanısı konmuş hastalıklar sebebiyle cihaza, yatağa veya eve bağımlı olan ve/veya yaşlılığından dolayı sağlık hizmetine ulaşımda zorluk yaşayan, yaşadığı mekânda evde sağlık hizmeti alma talebinde bulunan ve bu talebi uygun görülen birey evde sağlık hastasıdır.

Diğer bir yaklaşımla; sürekli ya da dönemsel kendi kişisel bakımını sağlama, yaşam kalitesini sürdürme kapasitesinde olmayan, kişisel tercihlerini kullanmada ve yaşamının devamını sağlanmasında aile, akraba veya tıbbi, sosyal ve diğer alanlardan uzmanların desteğine gereksinim duyulan kişiler olarak tanımlanmaktadır.”

“KİMLER FAYDALANABİLİR?”

“Hastalığı sebebiyle cihaza ve/veya eve bağımlı hastalar, sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş kronik hastalığı bulunan ve günlük yaşam aktiviteleri skoru yönünden tam bağımlı veya ileri derecede bağımlı olarak nitelendirilen 65 yaş ve üzeri hastalar, 80 yaş ve üzeri hizmet talep eden tüm yaşlılar, palyatif bakım hizmeti almış ve tıbbi bakımının evde yapılması uygun görülen hastalar, hastaneden taburcu olurken hekimi tarafından evde sağlık hizmeti sunulması uygun görülen ve tedavi planı yapılan sürekli tıbbi bakım hizmeti alması uygun görülen hastalar,

Sağlık tesisinden taburculuk sonrası otuz güne kadar (gerektiğinde hekim tarafından otuz güne kadar sürelerle uzatılabilen) tıbbi bakıma ihtiyacı olan ve hastaneden taburcu olurken hekimi tarafından süreli tıbbi bakım hizmeti alması gereken bireyler, evde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.”

Editör: HABER MERKEZİ