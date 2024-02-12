Dört takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Kadınlar Türkiye 2. Hentbol Ligi A Grubunda yer alan Çorum Gençlikspor, ilk galibiyetini son maçta aldı.

Son hafta maçında, Ankara Gençlik Merkezleri’ne konuk olan Çorum Gençlikspor, ilk yarısını 15-13 önde tamamladığı maçı 29-28 kazanarak sezona galibiyetle veda etti. Haftanın diğer maçında, Esan Akü Merkez Ortaokulu, Yenimahalle Belediyesi’ni deplasmanda 32-29 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından, Esan Akü Merkez sezonu 13 puanla birinci, Yenimahalle Belediye 12 puanla ikinci, Sinopspor Kulübü 11 puanla üçüncü bitirirken, Ankara Gençlik Merkezleri ile Çorum Gençlikspor 2’şer puanla son sırayı paylaştılar.