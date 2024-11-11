Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kadınlar 2.Lig D Grubu 2.hafta maçında Çorum Gençlikspor sahasında Kastamonu DSİ Spor Kulübü ile karşılaştı. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan Çorum temsilcisi Aylin’in etkili oyunu ile ilk devreyi 22-12 önde kapattı. İkinci devrede de iyi oyununu devam ettiren Çorum Gençlikspor Aylin’in önderliğinde bulduğu üst üste gollerle farkı açmayı başardı. Son bölüme 13 sayı farkla giren Çorum Gençlikspor son dakikalarda attığı 3 golle farkı 16’a çıkardı ve maçı 43-27 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi ilk puanını alarak puanını 2’e çıkarırken, konuk Kastamonu DSİ ise bu hafta da puanla tanışamadı.

SALON: Tevfik Kış.

HAKEMLER: Hasan Başkurt, Ozan Katırcıoğlu.

ÇORUM GENÇLİKSPOR: Eylül, Simge, Hatice, Aylin, Seher, Büşra, Rojda, Fulya, Kübra Civan, Kübra Kabasakal, Serra.

KASTAMONU DSİ: Meryem, Hazal, Efdal, Ecrin, Baharnur, Elif, Nidanur, İnci, İrem.

GOLLER: Aylin (22), Seher (7), Fulya (7), Simge (4), Kübra Civan (2), Kübra Kabasakal (1) (Çorum), Elif (7), İrem (6), Hazal (5), Efdal (4), Baharnur (2), Nidanur (2), İnci (1) (Kastamonu DSİ).