Kadınlar Türkiye 2.Hentbol Ligi’nde 2024-2025 Sezonu başlıyor. D grubunda yer alan Çorum Gençlikspor, ilk maçına Kastamonu’da çıkacak.

Çorum Gençlikspor, Kastamonu DSİ Spor Kulübü, Kastamonu Esan Akü Merkez Spor Kulübü ve Sinopspor’un yer aldığı D grubunda ilk maçlar yarın Kastamonu’da oynanacak. Atatürk Spor Salonu’nda, saat 13.00’te başlayacak maçta Esan Akü Merkez Spor Kulübü ile Çorum Gençlikspor karşılaşırken, Merkez Spor Salonu’nda ise saat 14.00’te DSİ Spor ile Sinopspor karşı karşıya gelecek.

Ligde, antrenör Taner Adıkdı nezaretindeki ikinci sezonunu geçirecek olan Çorum Gençlikspor, Kastamonu’dan galibiyetle dönüp iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.