Fahri Karayan’ın bölge koordinatörlüğüne atanmasının ardından boşalan Çorum ATİK yönetim kurulunu oluşturmak amacıyla Ocak ayı yeni yönetim kurulunun oluşturulacağı açıklandı.

Şehirlerin daha iyi tanınması uluslararası alanlarda daha çok ilişkiler kurmaları için eğitim, kültürel, sosyal, ekonomik ve tanıtım projeleri ile AR- GE çalışmalarında bulunan ATİK dünyada 78 ülkede ve 179 şehirde girişimcilere destek sağlamayı sürdürüyor.



İlimizde de 1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 7 Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere toplam 10 kişi ile çalışmalarını sürdüren ATİK Çorum Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Konseyi önceki yıllarda Kazakistan büyükelçisini misafir ederek başta Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere Ahlatcı Metal Rafineri, Uğur Makina, Karadayı Makina, Güven Yem ve Arsan Makina gibi sanayi kuruluşlarına yatırım amaçlı ziyaretlerde bulunulmuştu.

Ayrıca Almanya ve Avusturya’da iş görüşmelerinde bulunan ATİK Çorum Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Konseyi’nin yeni yönetimi ile çalışmalarına devam edeceği de bildirildi.