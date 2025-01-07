Tahıl, yem ve makarna proses teknolojileri alanında küresel liderlerden biri olan Alapala, sektördeki güçlü konumunu perçinledi. Alapala, 2024 yılında 23 anahtar teslimi projeyi başarıyla teslim etti.

İNOVATİF ÇÖZÜMLERLE SÜRDÜRÜLEBİLİR MİRAS

1954 yılından bu yana yeni nesil teknolojileri kullanarak müşterilerinin çözüm ortağı olan Alapala, 70.yılında da gıda proses teknolojileri sektörüne başarılı ilklere imza attı. Alapala CEO’su Görkem Alapala, "2024 yılı itibarıyla 5 kıtada tamamlanan 23 anahtar teslim proje, müşterilerimizin Alapala'ya duyduğu güvenin en somut kanıtıdır. Devam eden projelerimizle birlikte yalnızca yeni nesil teknolojiler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda proje ihtiyaçlarına en uygun, verimli ve sürdürülebilir çözümler geliştiriyoruz. Şu anda toplam değeri 129 milyon doları bulan global projelerimiz, Alapala’nın uzmanlığına duyulan güvenin güçlü bir göstergesidir" dedi.

SEKTÖRDE BİR İLK: ANAHTAR TESLİM PROJELERDE 3 YIL GARANTİ

Anahtar teslim projelerinde 3 yıl garanti sunan Alapala, bu girişimiyle gıda proses teknolojileri sektöründe bir ilki gerçekleştirdi. Sunulan bu garanti Alapala’nın anahtar teslim projelerindeki mühendislik, otomasyon tecrübesinin yanı sıra sunduğu hizmet kalitesinin de bir göstergesi.

Müşterilere onların yükünü hafifletecek hizmet modeli sunduğunu anlatan Görkem Alapala “Sektörde bir ilke imza attığımız 3 yıl garanti ile müşterilerimizin yatırımlarına değer katmakla birlikte onların bu yolculuğunda yardımcı olacak hizmet modeli de sunuyoruz. Alapala olarak anahtar teslim projelerini başarıyla tamamlamakla kalmıyor, müşterilerimize ihtiyaç duydukları kesintisiz desteği inovatif çözümlerle sunuyoruz” dedi.

Tahıl, makarna ve yem proses teknolojilerinin küresel liderlerinden biri olan Alapala, 2025 yılında yeni projelere imza atmaya hazırlanıyor.