Branşlarında yılların deneyimine sahip, donanımlı, profesyonel hocalardan oluşan uzman kadrosuyla, 400 metrekarelik geniş alanda faaliyet gösterecek merkezde, beslenme, fizyoterapi, fitness, jimnastik ve tenis uzmanları hizmet verecek.

TRAİN HUB GYM, en son teknolojiyle donatılmış bir spor salonunda , kardiyo makinelerinden serbest ağırlıklara, direnç antrenman ekipmanlarından stretching alanlarına kadar her türlü ihtiyaç düşünülerek tasarlandı. Ayrıca tenis eğitimleri için özel antrenmanlar planlanıyor.

Sağlıklı yaşam merkezi, geniş ve ferah salonunda hijyenik ve güvenli bir ortam, her seviyeye uygun bireysel ve grup ders seçenekleri, kendi hedeflerinize özel hazırlanan spor ve beslenme programları, motivasyonunuzu artıracak sıcak ve samimi bir topluluk vaat ediyor.