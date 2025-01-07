Başkan Yardımcısı Yakup Hançerli ve Sayman Yüksel Savur, dün gazetemizi ziyaret ederek, kuruluş çalışmaları hakkında bilgi verdiler ve derneğin ilk genel kurulunun 12 Ocak 2025 Pazar günü saat 11.00’de ÇESOB Salonu’nda toplanacağını açıkladılar.

Gazi uzman erbaşları ve şehit ailelerini de bünyesinde toplayan derneğin, ilk aşamada 50 üyesinin olduğu bildirildi.

12 Ocak Pazar günü, genel kuruldan sonra derneğin Orman Dairesi yanındaki Birlik Apartmanı’nda bulunan merkezi de hizmete açılacak.