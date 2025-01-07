2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na ve ilgili yönetmeliğe uygun olarak yapılan duyuruda, çeşitli güzergâhlar ve dağılma alanları da belirtilmiş durumda.

1. NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGÂHI

Toplanma alanı: İnönü Caddesi'nin Hürriyet 4. Sokak köşesi ile karşıdaki Kubbeli Caddesi, İnönü Caddesi'nin devamı olan Hıdırlık Sokak ve Haritacı Osman Bey Sokak arasındaki kısım.

Yürüyüş güzergâhı: İnönü Caddesi'ni takip ederek Abide Kavşağı'na kadar devam edecek.

Toplantı alanı: İnönü Caddesi, Anitta Otel giriş kapısı önü ve çevresi; Abide Meydanı’na kadar olan kısım.

Dağılma Yönleri: İnönü Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi.

2. NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGÂHI:

Toplanma Alanı: Fatih Caddesi, Albayrak Caddesi ve Eşref Hoca Caddesi’nin kesişim noktası.

Yürüyüş Güzergâhı: Fatih Caddesi'ni takip ederek Hamit Kaplan Caddesi'ne kadar devam edilecek.

Toplantı Alanı: Devlet Tiyatro Salonu önünde.

Dağılma Yönleri: Fatih Caddesi, Gazi Caddesi, Bayındır Sokak.

3. NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGÂHI:

Toplanma Alanı: Kıbrıs Caddesi ve Bahçelievler 1. Cadde açık kalacak şekilde Bahçelievler Polis Lokali önü ile Bahabey Caddesi kesişim alanı.

Yürüyüş Güzergâhı: Pir Baba Parkı önünden başlayıp, Gazi Caddesi üzerinden Saat Kulesi'ne kadar devam edecek.

Toplantı Alanı: Saat Kulesi (Hürriyet Meydanı).

Dağılma Yönleri: İnönü Caddesi, Osmancık Caddesi, Gazi Caddesi, Eğridere Sokak.

4. NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGÂHI (DÜVENCİ BELDESİ):

Toplanma Alanı: Çorum Caddesi üzerindeki, Eyüp Sultan Caddesi’ne dönen kavşak.

Yürüyüş Güzergâhı: Çorum Caddesi boyunca, Belde Meydanı'na kadar devam edilecek.

Toplantı Alanı: Düvenci Belde Meydanı.

Dağılma Yönleri: Çorum Caddesi, Gazi Osman Caddesi, Bağdat Caddesi.

Bu güzergâhlar ve alanlar, 2025 yılı boyunca yapılacak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin daha düzenli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamayı hedefliyor.

Editör: KEMAL YOLYAPAR