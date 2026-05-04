Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Tuba Demirel, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada basın özgürlüğünün demokratik toplumun temel unsuru olduğunu vurguladı.

Demirel, basın emekçilerinin gününü kutladı ve özgürlüklerin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Eğitim-İş Çorum Şubesi adına bir açıklama yapan Tuba Demirel, basın özgürlüğünün demokratik toplumlar açısından vazgeçilmez bir rol üstlendiğini ifade etti.

Tuba Demirel, “Basın özgürlüğü, demokrasinin taşıyıcı kolonu; halkın haber alma hakkının ise teminatıdır.” sözleriyle basının toplumsal işlevine dikkat çekti. Basın emekçilerinin kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında kritik bir görev üstlendiğini belirten Demirel, özgür bir basının güçlü bir toplumun temel şartlarından biri olduğunu kaydetti.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nün önemine değinen Demirel, “Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü, bu özgürlüğün kağıt üzerinde kalmadığı bir Türkiye’yi inşa etme kararlılığıyla karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, basın özgürlüğünün yalnızca yasal düzenlemelerle değil, uygulamada da güvence altına alınması gerektiğini vurgulayan Tuba Demirel, basın mensuplarına yönelik mesaj da vererek, “Kalemiyle hakikati savunan, baskılara boyun eğmeyen ve haksızca hapsedilen tüm basın emekçilerini saygıyla selamlıyoruz.” dedi.

Eğitim-İş Şube Başkanı Demirel, basın çalışanlarının mesleklerini özgürce icra edebildiği bir ortamın toplumsal gelişim açısından önem taşıdığını ifade etti.

Muhabir: SELDA FINDIK