Çorum’un Oğuzlar ilçesinde yaşayan emekli ziraat mühendisi Necmi Kızılarslan, zirai don nedeniyle verimi düşen ceviz bahçelerine alternatif olarak incir üretimine yöneldi. Baba yadigârı arazilerde başlattığı çalışmayla ilk incir hasadına hazırlanan Kızılarslan, son yıllarda cevizde yaşanan ciddi verim kaybı sonrası yeni bir üretim modeli geliştirdi.

Ziraat mühendisliğinden emekli olduktan sonra baba yadigârı bahçelerde ceviz üreticiliği yapmaya başlayan Kızılarslan, son yıllarda zirai don sebebiyle ceviz rekoltesinde yaşanan düşüş sebebiyle yeni arayışlar içerisine girdi.

Ziraat mühendisliği döneminde Çorum'un farklı bölgelerinde yabani incir ağaçlarının olduğunu gören Kızılarslan, yaklaşık 3 yıl önce 3 dönümlük tarlasına incir fidanları dikmeye karar verdi. Daha sonra ceviz ağaçlarının bulunduğu tarlalardaki boş alanlara da fidanlar diken Kızılarslan, yaklaşık 7 dönüm alanda 5 farklı türde ceviz yetiştiriyor. Bu yıl deneme hasadı yapacak olan Kızılarslan, kendisinin başarılı olduğunu, incirin bölgedeki çiftçiler tarafından rahatlıkla üretilebileceğini dile getirdi.

“ÇORUM İLK DEFA İNCİR

ÜRETİMİNİ KAZANMIŞ OLDU”

Şehirdeki ilk incir bahçesini kurduğunu belirten Kızılarslan, “Ben Çorum'da Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışırken her yeri gezdim. Kentimizin farklı yerlerinde bir kaç tane incir ağacı vardı. Ama şehirdeki ilk incir bahçesini ben kurdum. Şehirde başka da incir bahçesi yok. Çorum ilk defa incir üretimini kazanmış oldu. Bu sene deneme amaçlı ürün alacağız. Merak eden herkes gelip görebilir. Örnek alabilir. 5-6 çeşit incir kullandım. Hepsi de güzel bir şekilde yetişiyor. İkili dediğimiz incir yılda 2-3 defa ürün veriyor” dedi.

“ORADA YETİŞİYORSA BURADA DA

ÇOK RAHAT YETİŞİR”

Fidanları diktikten sonraki süreçte herhangi bir sorunla karşılaşmadığını dile getiren Kızılarslan, “Uyum konusunda bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü bölgede yabancı incir ağaçları yetişmiş. Manisa'nın Turgutlu ilçesi de deniz kenarı değil. Orada yetişiyorsa burada da çok rahat yetişir. Aydın, Bursa, Turgutlu, Karadeniz Bölgesi'nde dikilen incir ve Maraş incirini diktim” diye konuştu.

“KISA SÜREDE ÜRÜN VERMEYE BAŞLADI”

İncirin bölgedeki çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olabileceğini söyleyen Kızılarslan, “Cevizleri soğuk vurduğunda, boş alanlara, özellikle yol kenarları da olsa incir diktik. Burası 3 dönümlük bir alan. Bu incir kısa sürede ürün vermeye başladı. Cevizin 5 yıl, 10 yıl ürün vermesi için bekliyorsun. Bunda öyle bir şey de yok. İncirlerin fiyatları da iyi. Dolayısıyla incir çok karlı bir iş. Bunun ceviz gibi soğuktan etkilenme derdi yok” şeklinde konuştu.

“YURTDIŞININ TALEP ETTİĞİ İNCİRLERİ

ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUM”

Şehrin farklı bölgesinde çiftçilerin incir yetiştirebileceğini kaydeden Kızılarslan, “Özellikle Oğuzlar, Dodurga Irmak vadisi, İskilip ilçesinin aşağı bölgesi, Kargı, Osmancık'ta incire yönelmek lazım. Çünkü bu bölgelerde incir yetişiyor. Nerede ne yetişiyorsa onun verimli olanı daha iyi yetişir. Özellikle yurtdışının talep ettiği incirleri üretmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı