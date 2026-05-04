Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, görev başında hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle anarak basın özgürlüğünün önemine dikkat çekti.

Okumuş, özellikle savaş bölgelerinde zor şartlar altında görev yapan basın mensuplarının karşı karşıya kaldığı tehlikelerin, insanlık adına endişe verici bir boyuta ulaştığını vurguladı.

Fatih Okumuş, gazetecilerin toplumun bilgi alma hakkını savunan en önemli unsurlar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü, maalesef savaşlarda ve çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden gazetecilerin derin acısıyla karşılıyoruz. Gerçeği tüm dünyaya duyurmak, yaşanan dramları görünür kılmak için canı pahasına çalışan basın mensuplarının saldırılarda yaşamını yitirmesi, basın özgürlüğünün ne kadar ağır bir tehdit altında olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.”

Gazetecilerin sadece birer haberci değil, aynı zamanda toplumun vicdanı olduğunu ifade eden Okumuş, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Gazeteciler, en zor şartlarda bile doğruyu aktarma çabası içindedir. Toplumun doğru bilgilendirilmesi, demokratik ve şeffaf bir yapının temel taşıdır. Onlara yönelen her türlü saldırı, aslında doğrudan gerçeğe ve halkın haber alma özgürlüğüne yapılmıştır.”

Okumuş, açıklamasının sonunda görev şehidi gazetecilere vefalarını dile getirerek, “Görevini yaparken, hakikati savunurken hayatını kaybeden tüm gazetecileri rahmet ve minnetle anıyoruz. Şunu herkes bilmelidir ki; kalemler kırılsa da, sesler kısılmaya çalışılsa da gerçekler asla susturulamaz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi