Çorum'da hafta sonu hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte yüksek rakımlı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı. Çorum'un Mecitözü ilçesinde sonbahar ve ilkbahar renkleri ile karın buluşması ortaya mest eden görüntüler çıkardı. Doğaseverler de Mayıs ayında kışı aratmayan doğada yürüyüş yaptı. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, ortaya çıkan manzara karşısında mest olduklarını ifade etti.

Çorum Doğa Kulübü tarafından düzenlenen yürüyüşe liderlik eden Ümit Tiryaki, yürüyüşe kar yağışı eşliğinde başladıklarını dile getirerek, “Bugün yürüyüşümüze liderlik ettim. Her hafta sonu doğadayız. Herkesi doğaya bekliyoruz. Çorum Merkez ve bütün ilçelerine giderek yürüyüşler düzenliyoruz. Doğada eğlenceli vakit geçirdiğimiz gibi doğanın önemini de anlatmaya çalışıyoruz, doğanın temiz kalmasını sağlıyoruz. Bu hafta da güzel bir rotadaydık. Hıdırlık Göleti mevkiinde bir yürüyüş düzenledik. Yürüyüşümüz yukarıda karla başladı. En son gölet kenarında hafif bir yağmurla karşılaştık. Herkesi bekleriz” dedi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı