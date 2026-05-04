Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çıplak, mesajında Türk milliyetçiliğinin tarihsel kökenlerine ve taşıdığı değerlere vurgu yaptı.

Mesajında 82 yıl önce milliyetçilik düşüncesini savunan isimlerin büyük bir mücadele örneği sergilediğini belirten MHP İl Başkanı Çıplak, bu kişilerin inanç ve kararlılıkla hareket ederek önemli bir fikir mirası bıraktığını ifade etti.

“Bu dava insanları eziyet, zulüm, çile ve cefaya direne direne, büyük bir mücadele ruhunun temsilcisi haline gelmişlerdir” diyen Çıplak, Alparslan Türkeş başta olmak üzere dönemin 23 milliyetçi isminin, milli değerlerden aldıkları güçle çeşitli ideolojik akımlara karşı durduğunu kaydetti.

Mehmet İhsan Çıplak, milliyetçiliğin baskıya ve dayatmaya karşı hürriyetçi ve demokratik bir anlayışı temsil ettiğini vurgulayarak, bu düşüncenin toplumla bütünleşmesinde önemli rol oynadığını da dile getirdi.

1940’lı yıllardan itibaren yaşanan zorluklara rağmen milliyetçi hareketin güçlenerek yoluna devam ettiğini belirterek milliyetçiliğin bazı çevrelerce yanlış yorumlandığını da ifade eden MHP İl Başkanı Çıplak, bu düşüncenin ırkçılıkla özdeşleştirilmesinin hatalı olduğunu söyledi.

Milliyetçiliğin birleştirici ve bütünleştirici bir anlayış olduğunun altını çizen Mehmet İhsan Çıplak sözlerini şöyle sürdürdü: “Milliyetçiliği faşizmle bir tutmak, millet kavramını ırka indirgemek; Türk milliyetçiliğini karalamaya yönelik yanlış ve temelsiz bir yaklaşımdır. Milliyetçilik; birleştirici, bütünleştirici ve tamamlayıcı bir anlayıştır. Bu yönünü görmezden gelenler, milli kimlikten ve değerlerden rahatsızlık duyan, köksüz ve kimliksiz bir anlayışın temsilcileridir. Milliyetçilik; geleceğin rehberi, çağımızın güçlü vizyonu, milletimizin güvencesi ve kalkınmanın itici gücüdür. Aynı zamanda demokrasi ve özgürlüklerin teminatı olan bir anlayıştır. Millete mensubiyet bilincinin en anlamlı ifadesi olan milliyetçilik; çağdaş değerlerle yoğrulmuş, birlik ve kardeşliği esas alan bir düşünce sistemidir. Türkiye’nin her alanda milliyetçiliğe ve milli duruşa ihtiyacı açıktır. Ayrıştırma, ötekileştirme ve bölme gibi unsurlar milliyetçiliğin ruhuna tamamen aykırıdır. Türk milliyetçiliği; onurlu, bağımsız ve güçlü bir şekilde yaşamanın; milli kimliğe sahip çıkarak istiklal ve istikbalimize sahip olmanın en açık ifadesidir. Milliyetçiliği basit sloganlara indirgeyen, klişelere hapseden anlayışlara itibar edilmemelidir. Fikri yaşatan, onu diri tutan en önemli unsur ise ahlaki sorumluluk, vefa ve vakardır. Bu erdemlerden uzak olanların 3 Mayıs’ı gerçek anlamıyla idrak etmesi mümkün değildir”

MHP İl Başkanı Çıplak, mesajının sonunda 3 Mayıs 1944 olaylarının kahramanlarını ve hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi