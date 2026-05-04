CHP, sahada esnafı ve vatandaşı dinleyecek, iktidar yolculuğu için start verecek. CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, bugünden itibaren her gün sahada olacaklarını bildirerek, “Çorum hazır. 4 Mayıs itibariyle iktidar yolculuğu başlıyor” diye konuştu.

İlk olarak bugün saat 12.00’de Pazartesi Pazarı’nı ve Ayakkabıcılar Arastası’nı ziyaret edeceklerini bildiren CHP İl Başkanı Solmaz, esnafı ve vatandaşı dinleyerek partinin çözüm önerilerini paylaşacaklarını, esnaf ziyaretlerinin diğer günlerde de devam edeceğini bildirdi.

Dinçer Solmaz, “Genel Başkanımız Özgür Özel’in talimatıyla 81 ilde, 973 ilçede tüm örgütümüzle sahadayız! Çorum hazır, biz hazırız! Halkımızla buluşuyor, esnafımızı dinliyor, Çorum’un sesi olmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

CHP’nin il-ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları, belediye meclisi, il genel meclisi ve tüm birimleriyle sahada olacağı açıklandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR