CHP geçmiş dönem Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Selvinaz Özçakır ve merhum emekli öğretmen Duran Özçakır'ın damadı, emekli vali yardımcısı Ahmet Ozan vefat etti.

Birsen Ozan'ın eşi, Sıla ve Anıl Ozan'ın babaları, Gülsen Kaya ve Fevzi Özçakır'ın enişteleri olan Ahmet Ozan, bir süredir tedavi görüyordu.

Uzun yıllar birçok kentte vali yardımcılığı görevinde bulunan Ahmet Ozan'ın cenazesi bugün (4 Mayıs 2026 Pazartesi günü) saat 14.30'da Kuşadası'nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: SELDA FINDIK