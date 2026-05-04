Habertürk TV’de yayınlanan “Adnan Şahin ile Halkın Lezzetleri” programında bu hafta Çorum’un zengin mutfak kültürü ekranlara taşındı. Programda, şehrin gastronomi alanındaki iddiası ve yürütülen çalışmalar geniş yer buldu.

Yayında yer alan Çorum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya, Çorum’un “gastronomi şehri” olma vizyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çetinkaya, Çorum’un tarihsel birikimle şekillenen güçlü bir mutfak kültürüne sahip olduğunu belirterek, bu mirası uluslararası platformlara taşımak için önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Çetinkaya ayrıca İspanya’da düzenlenen ve dünyanın en iyi şeflerini, sektör profesyonellerini ve gurmeleri bir araya getiren, en prestijli gastronomi organizasyonlarından biri olarak kabul edilen San Sebastian Gastronomika Fuarı’na katılacağını ifade etti.

Programda Çorum’un coğrafi işaretli ürünleri, yöresel lezzetleri ve gastronomi turizmi için sunduğu fırsatlar ele alındı.

