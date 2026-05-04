Türk Tarih Kurumu, “Her Eve Bir Tarih Kitabı” sloganıyla başlattığı mobil kitap satış projesi kapsamında Çorum’da okurlarla buluşuyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre tarih ve kültür meraklılarını zengin içerikli eserlerle buluşturmayı amaçlayan Türk Tarih Kurumu mobil kitap mağazası, 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde Çorum Saat Kulesi önünde hizmet verecek. Kitapseverler, iki gün boyunca 11.00 ile 19.00 saatleri arasında mobil mağazayı ziyaret edebilecek.

Zengin içerikli tarih kitaplarının yer aldığı mobil satış aracı, her yaştan okuyucuya hitap ederken özellikle gençlerin tarih bilinci kazanmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ