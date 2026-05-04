Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, Mayıs ayı birinci oturumunda yaptığı konuşmada, 2025 yılı Aralık ayında onaylanması gereken çalışma programının hâlâ yürürlüğe girmemesi nedeniyle yaşanan gecikmeye tepki gösterdi.

Uysal, söz konusu gecikmenin artık teknik bir sorun olmaktan çıktığını belirterek, doğrudan kamu zararına ve hizmet aksamasına dönüştüğünü ifade etti. 2026 yılının Mayıs ayına gelinmesine rağmen programın onaylanamamasının ciddi sonuçlar doğurduğunu dile getiren Uysal, özellikle son dönemde yaşanan yüzde 30-40 oranındaki maliyet artışlarının bütçeye ek yük getirdiğine dikkat çekti.

Zamanında yapılmayan ihaleler nedeniyle kamu kaynaklarının daha verimsiz kullanıldığını vurgulayan Uysal, “Eğer yatırım programımız zamanında onaylanmış olsaydı, bugün hem daha düşük maliyetle daha fazla hizmet üretilebilirdi” dedi.

Gecikmenin yalnızca maliyet artışıyla sınırlı kalmadığını belirten Uysal, programın bugün onaylansa dahi birçok yatırımın yıl içerisinde tamamlanamayacağının açıkça ifade edildiğini söyledi. Bu durumun vatandaşın beklediği hizmetlerin gecikmesine neden olacağını kaydeden Uysal, ihtiyaçların ötelenmeye devam edeceğini dile getirdi.

Konuşmasında gecikmenin nedenine de değinen Uysal, sürecin teknik yetersizlikten mi yoksa meclis başkanlığı seçim sürecine endekslenmesinden mi kaynaklandığını sorguladı. Özellikle 13 Mayıs 2026’da yapılacak Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimine işaret eden Uysal, çalışma programının bu sürece bağlanıp bağlanmadığını kamuoyu adına sordu.

Programın muhtarlar üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanılıp kullanılmadığına ilişkin endişelerini de dile getiren Uysal, “Eğer böyle bir durum söz konusuysa, yatırım programı bir kez daha siyasi hesaplara kurban edilmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

Hiçbir seçimin kamu zararının ve vatandaş mağduriyetinin önüne geçemeyeceğini vurgulayan Uysal, oluşan zararın yalnızca rakamsal olmadığını belirterek, bunun yapılmayan yollar, geciken yatırımlar ve hizmet bekleyen vatandaşın mağduriyeti anlamına geldiğini söyledi.

Uysal, “Çalışma programı daha fazla geciktirilmeden derhal onaylanmalı, meclis asli görevine dönmeli ve kamu yararı her şeyin üzerinde tutulmalıdır. Aksi halde oluşacak her gecikmenin ve zararın sorumluluğu açıktır. Bizler bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

