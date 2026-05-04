Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi, Türk Büro Sen Şube Başkanı Emir Dağaşan, 2026 yılı Nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, artan hayat pahalılığına dikkat çekti.

Emir Dağaşan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre yıllık enflasyonun %32,37’ye ulaştığını hatırlatarak, bu durumun memur ve emekliler üzerindeki ekonomik baskıyı artırdığını ifade etti.

Nisan ayında fiyatların %4,18 oranında arttığını, yılın ilk dört ayındaki toplam enflasyonun ise %14,64 seviyesine çıktığını belirterek yılbaşında memur ve emeklilere yapılan %11’lik maaş artışının ve verilen seyyanen ödemenin kısa sürede enflasyon karşısında eridiğini vurgulayan Emir Dağaşan, “Daha yılın ilk dört ayında maaş artışları etkisini kaybetmiş, memur ve emekliler alacaklı duruma düşmüştür” dedi.

Yüksek enflasyonun milyonlarca vatandaşın alım gücünü düşürdüğünü kaydeden Dağaşan, bunun yalnızca ekonomik değil aynı zamanda sosyal bir risk oluşturduğunu dile getirdi.

Artan enerji maliyetlerinin henüz tam olarak fiyatlara yansımadığını da belirten Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Emir Dağaşan, önümüzdeki süreçte enflasyonist baskının daha da artabileceğini ifade etti.

Açıklamasında çözüm önerilerine de yer veren Emir Dağaşan, memurlara acil ek zam yapılması gerektiğini belirterek, bu artışın refah payı ile desteklenmesi ve maaş artışlarında eşel mobil sistemine geçilmesi çağrısında bulundu. Emir Dağaşan, yetkililere seslenerek kamu çalışanları ve emekliler için kalıcı ve adil bir düzenlemenin vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dağaşan sözlerini: “Türkiye Kamu-Sen olarak; emeğin itibarını korumaya, kamu görevlilerinin hakkını savunmaya ve adalet talebimizi güçlü bir şekilde dile getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde tamamladı.

