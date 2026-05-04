Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, Nisan ayı enflasyon rakamlarının ardından sert bir açıklama yaparak kamu görevlileri ve emekliler için “seyyanen zam” talebinde bulundu. Okumuş, “Enflasyon hedefi sürekli güncellenirken memur maaşları yerinde saymamalı” dedi.

“ENFLASYON FARKI ŞİMDİDEN %3,28’i BULDU”

Nisan ayı enflasyon oranının %4,18 olarak açıklanmasıyla birlikte, 2026 yılının ilk dört ayındaki toplam enflasyonun %14,64’e ulaştığını belirten Fatih Okumuş, toplu sözleşme ile belirlenen zam oranlarının geçerliliğini yitirdiğini vurguladı.

Okumuş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“8. Dönem Toplu Sözleşme’de 2026’nın ilk altı ayı için reva görülen %11’lik zam, henüz dördüncü ayda enflasyona yenik düşmüştür. Daha bugünden %3,28’lik bir enflasyon farkı oluşmuştur. Akaryakıt, doğalgaz ve elektriğe gelen %25’lik zamlar, hanelerin gerçek enflasyonunun açıklanan rakamların çok üzerinde olduğunu kanıtlamaktadır.”

“TAHMİNLER YENİLENİYORSA MAAŞLAR DA YENİLENMELİ”

Hükümetin enflasyon hedeflerini sürekli yukarı yönlü revize ettiğine dikkat çeken Okumuş, aynı yaklaşımın memur maaşları için de sergilenmesi gerektiğini savundu. Okumuş, "Hedefi tutturana kadar tahminlerini yenileyen kamu işvereni, kamu görevlisine verdiği zammı da aynı şekilde yenilemelidir. Hedefi yanlış belirleyenlerin faturası, bu süreçte hiçbir etkisi olmayan memura ve emekliye kesilmemelidir" dedi.

BÜTÇEDE EMEĞİN PAYI KÜÇÜLÜYOR

Ocak-Mart dönemi bütçe gerçekleşmelerine de değinen Okumuş, sosyal devlet ilkesine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Bütçe rakamları gösteriyor ki; alın teriyle bütçeyi büyütenlerin payı her geçen gün küçülürken, giderler faize aktarılmaktadır. Bu durum sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmaz. 1 Mayıs’ta Çorum’dan haykırdığımız gibi: Kamu kurumlarında huzursuzluk büyüyor, alım gücü düşüyor. Bu yanlışın bir an önce düzeltilmesi şarttır.”

“MAAŞLAR ACİLEN GÜNCELLENMELİDİR”

Memur ve emeklinin ekonomik olarak nefes alabilmesi için tek çözümün seyyanen zam olduğunu belirten Fatih Okumuş, çağrısını şu sözlerle tamamladı:

“Formülümüz net ve basittir: Madem beklenen enflasyon hedefleri tutmadı ve piyasada disiplin sağlanamadı; o halde kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin maaşları acilen güncellenmelidir. Tutmayan enflasyonun faturası sabit ücretliye ödetilmemeli, seyyanen zam verilerek bu tartışmalara son verilmelidir.”

Muhabir: Haber Merkezi