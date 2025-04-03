Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı dünkü antrenman öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. İlk olarak Pendikspor karşısında kaybedilen 2 puanı ve Esenler Erokspor maçının hazırlıkları hakkında bilgi veren Şanlı, basın mensuplarının sorularına da içtenlikle cevapladı.

Pendikspor karşısında 2-0 öndeyken, maçın 2-2 bitmesinin psikolojik olarak takımın moralini bozduğunu ifade eden genç teknik adam, “Oyuncu grubumuz bu puan kaybından dolayı da çok fazla üzüldü. Pendik karşısında ilk yarı gayet iyi bir oyun ortaya koyduk ancak bu oyunu ikinci yarıya taşıyamadık. İkinci yarıda hücumdan ziyade defansta kaldık. Benim göreve başladığım andan itibaren 3 maçı ele alırsak bu maçlardan istediğimiz puanı aldık. Pendik maçını da kazanmak istiyorduk ama olmadı. Pendik maçında en önemli olay oyuncularımın göstermiş olduğu mücadele. Skordan ziyade bizi memnun eden kısım mücadelemiz oldu. Şimdi Erokspor maçını düşünüyoruz. Bu maçta diğer maçlar gibi bizim için çok önemli ve değerli. Erok maçında en önemli gücümüzde taraftarımız. Onların desteği ile bu maçtan da istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum” dedi.

‘HEDEFSİZ TAKIM KEYİF VERMEZ’

Çorum FK’da ne umdunuz, ne buldunuz sorusu üzerine açıklamalarına devam eden Teknik Direktör Tuncay Şanlı, “Futbol bir oyun sonuçta. Bizde göreve geldiğimizde bu oyuna bir katkı sunmayı istiyorduk. Göreve geldiğimde de oyuncu grubu ile ilk bunu konuştuk. Teknik ekibimle birlikte ilk olarak takımın moralini üst seviyeye çıkarmak istedik. Bunu da hem antrenmanlarda, hem de maç maç üst seviyeye taşıdık. Oyuncularım sahada işini yaptı bizde onlara destek verdik. Belki 3 maça baktığımız zaman Gençlerbirliği’nin 11 maçlık yenilmezliği vardı. O maçta oyuncularımın gösterdiği performans ve bizim onlara katmak istediğimize cevap vermeleri oldukça önemliydi. Buradaki en önemli etkinliğimizde bir hedefimiz var. Bu hedefe de emin adımlarla yürüyoruz. Eğer bir takımda hedef yoksa o takımın oyunu keyif vermez. Oyuncu grubumuz bu hedef doğrultusunda gittiğinden dolayı çok keyifli bir ortamımız var. Ben daha çok maç maç hedef koyarım kendime. Bu açıdan bakınca ilk hedefim Erokspor maçı. Genel olarak soruyorsanız sezon sonuna kadar Play-Off’un içinde kalmayı istiyoruz. Ama önceliğimiz Cumartesi oynayacağımız Erokspor maçı” ifadelerini kullandı.

‘İYİ OLAN FORMAYI ALIR’

Çorum FK’nın defansif anlamda sorun yaşadığı ve Atila’yı tercih etmesi noktasında sorulan soruya da içtenlikle cevap veren Şanlı, “ Sondan başlayayım. Atilla’nın performansından memnunuz. Kerem de orada hazırda bekliyor. Oyuncuların tek tek performansları üzerinden konuşmayı seven biri değilim aslında ama burada bir takım oyunundan bahsediyoruz. Bu yüzden maça çıkacak kadroda da bir tercih yapmak zorundayız. İyi olan formayı alıyor. Defans konusunda yaşadığımız sıkıntıda aynı. Defans yapmak sadece defans oyuncularının görevi değil. Takım halinde defans yapabilmek önemli. Geldiğimizde de oyuncu grubunun topla oynamayı sevdiğini gözlemledik. Oysaki, topsuz oyunu da sevmek oldukça önemli. Bu noktada bazı eksikliklerimiz var. Bunu da kendi içimizde konuşup en aza indirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.