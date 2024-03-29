Veli Uysal, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Çorum merkeze bağlı tüm köyleri ziyaret etti. Köylerin ve kırsal alanın, üreticilerin sorunlarını da, çözüm yollarını da çok iyi bildiklerini ifade eden Veli Uysal, “destek sizden, hizmet bizden. 31 Mart seçimlerinde tüm seçmenlerimizi sandığa davet ediyorum” dedi.

Veli Uysal, beraberindeki çalışma arkadaşları ile birlikte; Teslim, Sevindikalan,Dağkarapınar, Mustafaçelebi, Gökköy, Kozulca, Cemilbey, Kadıderesi, Şanlıosman, Düdüklü, Yeşilyayla, Küçükpalabıyık, Kirazlıpınar, Mollahasan ve Sarılık köylerini ziyaret etti.



1 ayı aşkın zamandır köy ziyaretlerini sürdüren Veli Uysal, köylerin ve kırsal alanın başta yol, kanalizasyon, içme suyu, kilit parke taşı gibi birçok probleminin olduğunu, meclis üyesi olarak görev alması halinde sahada tespit ettikleri sorunları tek tek gündeme getirerek, önergeler vererek çözüm için çaba göstereceklerini dile getirdi.

Köylerde yoğun ve sıcak ilgiyle karşılanan Veli Uysal, 31 Mart seçimleri için destek isteyerek, ülkemizin ancak ve ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin uygulayacağı halkçı politikalarla aydınlık geleceğe kavuşabileceğinin altını çizdi.

Köy halkı ise sorunlarını Veli Uysal’a aktararak, seçimlerde başarılar diledi