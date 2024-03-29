Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Kızıltepe, yayınladığı veda mesajında şunları kaydetti: ‘Değerli Bahçelievler Mahallesi sakinleri, çok kıymetli komşularım; Sizlerin desteği ve oyları ile 2014 yılında Çorum Merkez Bahçelievler Mahallesi Muhtarı seçildim. Hayatımın en önemli ve anlamlı görevi olan muhtarlık makamına beni layık gördüğünüz ve bana bu gururu yaşattığınız için sizlere ne kadar teşekkür etsem yine de hakkınızı ödeyemem.

Ben ve aza heyetim sizlerin istek ve taleplerinizi, ayrıca mahallemizdeki ve komşu mahallelerdeki gördüğümüz eksiklikleri, gerekli mercilere ileterek hayatımızı kolaylaştırmak adına tüm gücümüzle, gece-gündüz ve kar-kış demeden mücadele ettik. Hangi kurum olursa olsun bulunduğumuz toplantılarda Bahçelievler Mahallemizin eksikliklerini dile getirdik ve çözüm önerileri sunmaya çalıştığımızı belirtmek isterim. 10 yıldır mahallemize yapılan hizmetlerde imzamız vardır, elimden geleni yaptım, yapmaya çalıştım. Gıda yardımı konusunda kimseyi rencide etmedim. Birçok yetim çocuklarımıza bursluluk aldık, yine de devam etmekteyiz.

Bana 10 yıl içerisinde maddi ve manevi desteğini esirgemeyen başta basın mensuplarımıza, iş adamlarımıza, Sayın Valimize, sayın milletvekillerimize, Emniyet Müdürlüğümüze, Sayın Belediye başkanımıza, başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize, Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüze, Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze ve tüm amirlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu dönem muhtarlığı alnımın akıyla bırakıyorum. Yerime baş azam olarak 5 yıldır beraber hizmet verdiğimiz, yeni dönem için Mahalle Muhtar Adayı olan kardeşim Hasan Bulut’a destek verilmesini istiyor, destek sizden, hizmet bizden diyorum. Bu vesile ile ayrıca tüm Çorumlu hemşerilerime de 10 yıllık süreç içerisinde verdikleri gönül desteği için teşekkürlerimi sunuyorum”

Editör: HABER MERKEZİ