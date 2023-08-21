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Millet Bahçesi’nde faaliyet gösteren İskelepark Cafe'de göreve geldikten sonra ilk basın toplantısını düzenleyen MHP İl Başkanı Çıplak, yerel seçimler için çalışmalarına başladıklarını, şimdilik partilerinin tüm il merkezleri ve ilçelerde kendi adayları ile seçime girecekmiş gibi hazırlık yaptıklarını ve 1999 yılında olduğu gibi Çorum’da yeniden partilerini birinci parti yaparak tüm belediyeleri alma hedefi ile yola çıktıklarını kaydetti.

MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, MHP 2. Milletvekili Adayı Ahmet Kurtbaş ile MHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, birlik ve beraberlik mesajı vererek tüm kırgın ve küskün ülkücüleri partilerine davet etti.

Göreve geldikleri günden beri MHP’nin üye artışı sağladığını kaydeden Çıplak, “ Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’nin takdir ve teveccühleriyle kısa bir süre önce MHP İl Başkanı olarak atanıp göreve başladım. Öncelikle Devlet Bahçeli’nin şükranlarımı arz ediyor; şehitlerimize, davamıza ve teşkilatlarımıza layık bir şekilde hareket edeceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

“Türk milliyetçilerinin adresi MHP’nin İl Başkanı olmak büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir” diyen Çıplak sözlerini şöyle sürdürdü: “Göreve geldiğimiz günden itibaren bizlere tevdi edilen bayrağı daha yükseğe çıkarma arzusu içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her gün onlarca hemşerimizle bir araya geliyoruz, hasbihâl ediyoruz, bunun yanında partimize üyelik başvurusu yapan onlarca arkadaşımıza rozetlerini takıyoruz. Sözün özü, Çorum’da bir gönül seferberliği başlatmış bulunuyoruz. Bu gönül seferberliğinde özü bizden yana olan, kalbi bizim gibi atan lidere, teşkilata ve doktrine bağlı her bir arkadaşımızı safımıza davet ediyoruz. Liderimiz Bahçeli’nin yolbaşçılığında, dava arkadaşlarımızın inancıyla, Çorumlu hemşerilerimizin desteğiyle ve de Allah’ın izniyle inşallah Milliyetçi Hareket Partisi Çorum’da şanlı bir şahlanış gerçekleştirecektir”

“16 BELEDİYENİN HEPSİNE TALİBİZ”

Yaklaşık 7 ay sonra yapılacak olan yerel seçim çalışmalarına “Diyar Diyar Anadolu” temasıyla başladıklarını, “Önce Ülkem ve Milletim sonra partim ve ben” diyen Devlet Bahçeli’nin önderliğinde MHP’nin daima “Benim aklım Türkiye’dir” şiarıyla ve millet ile devletimizi hak ettiği konuma getirmeyi amaç ve sorumluluk saydığını kaydeden Çıplak; “Bu kapsamda genel seçimler öncesinde İl-İl, İlçe-İlçe, Köyüm Benim temalı programlarda olduğu gibi şimdi de “Diyar Diyar Anadolu” temasıyla yerel seçimlere hazırlık yapmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Türk asrı ve Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda yerel seçimlerde de zafere ulaşmak gayesi gütmektedir. Bizler de Liderimizin çizdiği rota doğrultusunda Çorum’da yerel seçim hazırlıklarına başladık. Hedefimiz elbette ki milletimizin takdir ve teveccühü doğrultusunda Çorum Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçe belediye başkanlıklarını almaktır. Hiç kuşku yok ki, 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde kazanan hem Türkiye hem de Türk milleti olmuştur. Bu mezkur ve müstesna kazanımın, 31 Mart 2024'te yapılacak seçimlere aynısıyla yansıması, merkezi yönetimden yerel yönetimlere uzanan hat boyunca Türkiye'nin gücüne güç katacaktır” şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanlığı’nın talimatıyla 9 Ağustos 2023’te tarihinde kongre sürecinin başladığını, ilimizde de 26 Ağustos 2023 günü başlayacak kongre sürecinin 4 Eylül 2023 günü tamamlanacağını belirten Çıplak, yapılan kongrelerle birlikte güçlerine güç katarak yerel seçim çalışmalarının startını vereceklerini bildirdi.

Hedeflerinin MHP’yi yeniden 1999 yılında olduğu gibi birinci parti yapmak olduğunu da söyleyen Çıplak, bugüne kadar partiye küsen, kırılan, başka partilere giden tüm ülküdaşlarını yeniden MHP’ye davet ederek sözlerini tamamladı.

Toplantıda hazır bulunan MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, 3 Eylül 2023 Pazar günü yapılacak Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde aday olmayı düşünmediğini ve hedefinin Mart 2024’te yapılacak yerel seçimde Çorum Belediye Başkan adaylığı olduğunu anlattı.

MHP Milletvekili adayı Ahmet Kurtbaş da 3 Eylül’de yapılacak Merkez İlçe Kongresi’nde aday olacağını duyurdu.

KONGRE TAKVİMİ

Buna göre MHP Çorum Teşkilatları’nda kongre tarihleri şu şekilde açıklandı: “26 Ağustos 2023 Cumartesi ALACA Saat 11:00; 27 Ağustos 2023 Pazar DODURGA Saat 11:00; 27 Ağustos 2023 Pazar KARGI Saat 14.30; 28 Ağustos 2023 Pazartesi OĞUZLAR Saat 14.30; 29 Ağustos 2023 Salı ORTAKÖY Saat 11:00; 29 Ağustos 2023 Salı MECİTÖZÜ Saat 14:30; 30 Ağustos 2023 Çarşamba LAÇİN Saat 14:00; 31 Ağustos 2023 Perşembe SUNGURLU Saat 11:00; 1 Eylül 2023 Cuma UĞURLUDAĞ Saat 11.00; 1 Eylül 2023 Cuma OSMANCIK Saat 14:30; 2 Eylül 2023 Cumartesi İSKİLİP Saat 11.00; 2 Eylül 2023 Cumartesi BAYAT Saat 14:30; 3 Eylül 2023 Pazar MERKEZ İLÇE Saat 14.30 ve 4 Eylül 2023 Pazartesi BOĞAZKALE Saat 14.30”