Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ilimizdeki hayvan pazarlarının yeniden açılacağını duyurdu.

Çorum’da bir süredir tedbir amaçlı olarak kapalı bulunan ruhsatlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarlarının 24 Aralık 2025 tarih ve 2025-17 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı doğrultusunda 29 Aralık 2025 Pazartesi gününden itibaren yeniden faaliyete geçecek.

Konu ile ilgili bir açıklama yayınlayan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü “Hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve halk sağlığının güvence altına alınması amacıyla alınan tedbirler, yapılan değerlendirmeler sonucunda olumlu seyretmiş ve pazarların kontrollü şekilde açılmasına karar verilmiştir” görüşüne yer verdi.

Yapılan açıklamada pazarlara giriş yapacak hayvanların küpe, pasaport ve sevk belgelerinin eksiksiz olmasının gerektiği, aşıları ve sağlık kontrolleri tamamlanmamış hayvanların pazara girişine kesinlikle izin verilmeyeceği, pazar alanlarında belirlenen biyogüvenlik kurallarına ve resmi talimatlara titizlikle uyulmasının da önem arzettiği ifade edildi.

Açıklamada; “Üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına alınan bu kararla birlikte, tüm paydaşların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem taşımaktadır” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi