Şamlıoğlu Kuyumculuk ve Mone Medikal sahiplerinden, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Hayri Şamlı’nın kayınpederi, yine Çorum’un tanınmış iş insanı Mehmet Şamlı’nın dünürü Abdullah Evlimoğlu (84) Aydın’da hayatını kaybetti.

Metin Evlimoğlu ve Mine Şamlı’nın babaları olan, demir ticareti ile uğraşan tanınmış iş insanı Abdullah Evlimoğlu’nun cenazesi, bugün Aydın Bey Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Aydın Merkez Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.