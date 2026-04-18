Eğitim-İş ve Hürriyetçi Eğitim Sendikası üyeleri, okullarda yaşanan saldırılara karşı gerekli önlemleri almayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i sorumluluk almaya ve görevinden istifa etmeye davet etti. Eğitim-İş Çorum Şubesi üyeleri, kitlesel olarak Büyük Ankara Yürüyüşüne katıldı.

Ülkenin dört bir yanından gelen sendika üyelerinin yürüyüşü ve kitlesel basın açıklaması polis barikatı ile engellendi. Yürüyüşü oturma eylemine çeviren vatandaşlar, Ankara’nın en işlek caddelerinde 11 saat hayatı durdurdu.

Eğitim-İş Sendikası Genel Merkezi, ülkemizde yaşanan menfur saldırılara karşı ses yükseltmek amacıyla Hürriyetçi Eğitim Sendikası ile birlikte Ankara Yürüyüşü düzenledi. Okullarda güvenliği sağlayamayan politikalar protesto edildi.

ÇORUM’DAN GENİŞ KATILIM

Yürüyüşe Çorum’dan; Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel, Yönetim Kurulu Üyeleri ve sendika üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak, Eğitim-İş önceki dönem başkanları; Selim Bozkurt, İlhan Yaşar, ADD ve BES temsilcileri katıldı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarını protesto etmek için Ankara’da başlattığı eylemde Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapılmak istenen basın açıklaması polis barikatı ile karşılaştı. Barikatı aşmak isteyen eylemcilerle güvenlik güçleri arasında saatler süren tartışmalar akşam saatlerinde yapılan basın açıklaması ile tamamlandı.

Eylem sırasında polis barikatı ile karşılaşan öğretmenler ve vatandaşlar, oturma eylemi yaparak caddeyi trafiğe kapattı.



Eğitimciler, "Öğretmen düşmanı Yusuf Tekin istifa", "Çocuklarımız okulda ölürken neredeydiniz?", "Çetelere barikat, öğretmene değil" ve "Şiddete karşı omuz omuza" sloganlarıyla yürüdü.

Milli Eğitim Bakanlığı’na yürümelerine izin verilmeyen heyet adına Ziya Gökalp Caddesi’nde Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay bir açıklama yaptı. Açıklamaya CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Koca, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Halkın Kurtuluş Partisi ile Birleşik Emekliler Sendikası da destek verdi.

Genel Başkan Özbay, konuşmasında okullar güvenli olana kadar mücadelelerinin süreceğini söyledi. Özbay: “Susmayacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız. And olsun ki bu kötülüklerin hesabını soracağız” dedi.

Eğitimciler, 11 saatlik eylemin ardından ayrı gruplar halinde dağılarak alandan uzaklaştılar.