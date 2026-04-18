Hitit Üniversitesi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta eğitim kurumlarını hedef alan saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için anma programı düzenledi.

Hitit Üniversitesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cuma namazı öncesinde İlahiyat Fakültesi Mescidi’nde gerçekleştirilen programda hayatını kaybedenler için dualar edildi. Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk başta olmak üzere akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin de katıldığı anmada, yaşanan acı olaylar dolayısıyla duyulan derin üzüntü dile getirildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Allah’tan rahmet dilenirken, kederli ailelerine, yakınlarına ve millete başsağlığı temennisinde bulunularak şehitler için dua edildi.

Üniversite yetkilileri, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR