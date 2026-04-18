Hitit Üniversitesi’nde ülkenin en büyük teknoloji, havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST için hazırlık süreci başladı.

Hitit Üniversitesi’nden yapılan açıklamayla birlikte kampüste proje ve inovasyon dönemi resmen start aldı.

“Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonu doğrultusunda her yıl festivale çok sayıda takımla katılan ve önemli dereceler elde eden HİTÜ, yeni sezonda da iddialı bir hazırlık sürecine giriyor.

Paylaşımda “Hitit’te TEKNOFEST mevsimi başladı” ifadeleri kullanılarak öğrenci ve akademisyenlere çağrı yapıldı.

Duyurunun ardından üniversite öğrencilerinin takımlar oluşturarak proje geliştirme sürecine hız vermesi bekleniyor. Kampüs içerisindeki atölye ve laboratuvarlarda, önümüzdeki günlerde insansız hava araçları, elektrikli araçlar, yapay zekâ uygulamaları ve tarım teknolojileri başta olmak üzere birçok farklı alanda çalışmaların yoğunlaşacağı öngörülüyor.

Üniversitenin TEKNOFEST kapsamında ortaya koyacağı projelerle bu yıl da adından söz ettirmesi bekleniyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ