Sungurlu’ya bağlı Saraycık Köyü Muhtarı Adnan Özsaray, özenle yetiştirdiği kurbanlık boğasını rekor sayılabilecek bir fiyatla sattı.

“İmparator” adını verdiği ve yaklaşık 1400 kilogram ağırlığındaki boğa, 380 bin TL’ye alıcı buldu. Büyükbaş hayvancılığa verdiği önemle bilinen Özsaray’ın, özel bakım, dengeli beslenme ve titiz bir yetiştirme süreciyle büyütülen boğa, bölgedeki en dikkat çekici kurbanlıklardan biri oldu.

Saraycık Köyü’nde gerçekleştirilen satış, yerel üreticilerin hayvancılığa verdiği önemi ve kaliteli yetiştiriciliğin ekonomik değerini bir kez daha ortaya koydu. Muhtar Adnan Özsaray’ın bu başarısı, bölgede hayvancılıkla uğraşan üreticiler için de motivasyon kaynağı oldu.

“EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Saraycık Köyü Muhtarı Adnan Özsaray, hayvanın yetiştirilme sürecine büyük özen gösterdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “İmparator’u tamamen doğal yemlerle ve titiz bir bakım süreciyle yetiştirdik. Yaklaşık 4 yıllık emeğin sonucunda bu seviyeye ulaştı. Hem ağırlığı hem de görüntüsüyle bölgenin en dikkat çeken kurbanlıklarından biri oldu. 380 bin TL’ye satılması bizim için gurur verici. Emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz.”

Özsaray ayrıca, bilinçli hayvancılığın önemine vurgu yaparak, doğru bakım ve besleme yöntemleriyle üreticilerin daha yüksek katma değer elde edebileceğini ifade etti.

Muhabir: SELDA FINDIK