İşlem ücretleri enflasyon zammı kadar zamlanırken, yeni ücretler Şubat ayı itibarıyla geçerli olacak.

2024 yılıyla birlikte havale, EFT ve FAST ücretlerine de zam geldi. Havale, EFT ve FAST için tavan işlem ücreti ve matrahlar yüzde 64,77 oranında artırıldı. Bankalar işlem ücretlerini yaklaşık olarak bu oran kadar artırdı. Yeni ücretler Şubat ayı itibarıyla geçerli olacak.

Donanım Haber'den Yusuf Akbaş'ın haberine göre; Garanti BBVA’dan yapılan duyuruya mobil şube ve internet bankacılığı kanallarından 0-4.300 TL tutarındaki FAST ve EFT transferlerinden 4,22 TL işlem ücreti, 4.300,01-211.100 TL tutarındaki EFT’lerden 8,44 TL işlem ücreti, 211.100 TL’den fazla EFT’lerden ise 105,52 TL işlem ücreti alınacak. Havale ücreti ise 0-4.300 TL için 2,11 TL, 4.300,01 - 211.100 TL için 4,22 TL, 211.100,01 TL ve üstü için 52,76 TL işlem ücreti alınacak.

2024 yılı için 0-4.300 TL arasındaki EFT'lerin tavan işlem ücreti limiti 8,83 TL olarak belirlendi ancak bankalar tavan ücret yerine Garanti BBVA’da olduğu gibi daha düşük tutarlar talep ediyor. Diğer bankaların işlem ücretleri de Garanti BBVA’nın duyurduğu ücretler ile aynı veya 0,01-0,02 kuruş farklı olacak.

EFT ve FAST İşlem Ücreti 2024

0-4.300 TL: 4,22 TL

4.300,01-211.100 TL: 8,44 TL

211.100 TL’den fazla: 105,52 TL

(Bankalar arasında 0,01-0,02 kuruş farklılık olabilir)

Havale İşlem Ücreti 2024

0-4.300 TL: 2,11 TL

4.300,01-211.100 TL: 4,22 TL

211.100 TL’den fazla: 52,76 TL

(Bankalar arasında 0,01-0,02 kuruş farklılık olabilir)