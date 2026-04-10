Nisan ayında Çorum'a kar yağışı sürüyor. Çorum'un yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava ile birlikte, özellikle Çorum - Samsun yolunda kar yağışı görüldü. Sıklık Tabiat Parkı yakınlarındaki yüksek bölgeler ve Çatak Tabiat Parkı beyaza bürünürken, Mecitözü ilçesinde, kar yağışı etkili oldu.

ÇORUM'DA YAĞIŞ NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre karla karışık yağmur yarın (Cumartesi) da devam edecek. Pazar günü en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece en yüksek sıcaklık ise 11 derece olacak. Pazar ve pazartesi günü yağmur beklenirken, salı gününden itibaren yağış görülmezken en yüksek sıcaklığın ise 16 derece olması bekleniyor.