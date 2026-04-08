Vakıf 19’un Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın desteğiyle düzenlediği “Hattuşalı Hititler Başkentte” isimli plastik sanatlar sergisi ABB Konferans Salonu Fuaye Alanı’nda açıldı.

Serginin açılışına, Çorum’un önceki valilerinden, Çorum’dan sonra Diyarbakır, İzmir ve Malatya Valisi olarak da görev yapan Mustafa Toprak ile ABB Genel Sekreter Yardımcısı M. Kemal Çokakoğlu, ABB Meclis Başkanvekili Emre Doğan, Meclis üyeleri, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ABB Kültür Varlıklarını Koruma Daire Başkanı Bekir Ödemiş, ABB Kent Konseyi İstişare Kurulu Başkanı Şevket Bülent Yahnici, ABB Kültür Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu, Kent Konseyi Genel Sekreteri Ömer Şan, Yürütme Kurulu Üyesi Murat Akyüz, Satranç Müzesi Sahibi Birten Gökyay, çok sayıda akademisyen, sanatçı ve sanatsever katıldı.

Vakıf 19 Başkan Alper Bilan, 47 sanatçının eserlerinin yer aldığı serginin, Çorum’un tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

“Hattuşalı Hititler Başkentte” isimli serginin açılış töreninden…

Çorum eski Valisi Mustafa Toprak, sergiyi gezerken…

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan ve serginin küratörü, sanatçı hpmşehrimiz Hüsna Dişbudak…