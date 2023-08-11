Tahmini Okuma Süresi: dakika

Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Hattuşa Kültür Turizm ve Dayanışma etkinlikleri kapsamında cumartesi tarihi surlar önünde saat 10.00’da Başpehlivan Atilla Balcı, Başpehlivan Avrupa İkincisi Ömer Faruk Kalender ve Kırkpınar Şampiyonu Eren Kalkan başta olmak üzere çok sayıda karakucak şampiyonunun katılımı ile karakucak güreşlerinin yapılacağını duyurdu.

Etkinlikler kapsamında pazar günü saat 16.00’da yine tarihi surlar önünde konserin yapılacağını vurgulayan Başkan Ocaklı bu kapsamda Nazlı Kalender, Deniz Soydan, Dilan Akkuş ve Satılmış Koruk’un sahne alacağını, ayrıca katılımcılara Osmanlı macunu, patlamış mısır, pamuk şeker, bardakta mısır, Osmanlı şerbeti ikram edeceklerini, balon dağıtımı yapılarak balon şovunun gerçekleşeceğini, çocuk oyun alanlarında palyaço ve sihirbazlık gösterilerinin de etkinliğe renk katacağını bildirdi.