Çorum'da dehşete düşüren cinayette sular durulmuyor. Müge Anlı, 8 bıçak darbesiyle öldürülen 77 yaşındaki Hatice Kış'ın ölümünü araştırdı. Cinayet çok geçmeden çözüldü. Katil, ailenin en yakınlarından biriydi. Talihsiz kadın kız kardeşinin sevgilisi tarafından katledilmişti. Peki kardeşi Sevim Hanım bu cinayetten haberdar mıydı?

Hatice Kış olayı nedir? Hatice Kış cinayeti nasıl çözüldü? Kocası namaz kılmak için dışarı çıkınca altınları alınan, 8 kez bıçak darbesiyle öldürülen yaşlı kadının daha sonra evi yakıldı.

"Hem altınları almışlar hem benim hanımımı öldürmüşler..." diyen acılı eş Eşref Kış isyan etmişti.

Evinde vahşi şekilde öldürülen talihsiz kadın ardında cevapsız sorular bıraktı.

Hatice Kış da altın olduğunu bilen damat Murat Arıkan'dı. Elinde yanıklar olduğu yayında dikkat çekerken, elektrik çarpması sonucunda yaralandığı söylemişti. Camiye gittiğini söyleyen ve kendisine yalancı şahitler ayarlamaya çalışan Arıkan sorgusunda her şeyi itiraf etti.

Peki Hatice Kış'ın kardeşi bu cinayeti biliyor muydu?

Sevgilisine söylediği "Ablamı öldürdün sıra bende mi?" sözleri ne anlatıyordu. Polisi görünce neden titriyordu?

Sevgilisine beddualar eden Sevim Hanım'ın çelişkili sözleri cinayetten haberi olma ihtimalinin olduğunu düşündürdü.

Müge Anlı'nın bugünkü yayınına Kargı'dan telefonla bağlanan Eşref Kış, "Sevgilinle işbirliği yaptın, her şeyi biliyorsun" diyerek baldızının tutuklanmasını istedi.