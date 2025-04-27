Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde büyük sıkıntılar yaşadığını dile getiren Tahtasız, “Özellikle röntgen, MR ve poliklinik hizmetlerinde MHRS ve Alo 182 sistemlerinden randevu almakta zorlandıklarını, 15 gün ileriye dönük randevu bulamadıklarında bir 15 gün daha beklemek zorunda kaldıklarını ifade ettiler. Bu önemli sorunu, Başhekimimiz Doç. Dr. Erdal Komut ve ekibine ilettik. Ancak, sadece iletmek yetmez. Sorunlar çözüme kavuşana kadar sürecin takipçisi olacağım. İktidar dönemimiz de vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine kolay ve hızlı erişimi için gereken tüm adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ