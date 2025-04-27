Çorum Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi Ahsen Halil, “Realist (Gerçeklik) İzinde” adlı resim sergisi açtı.

Sergi, sanatveserlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Ahsen Halil, sanatıyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getiriyor:

“Hayatımız aslında bir saklambaç oynayan çocuk gibi, korkumuz bulunmamak değil, aranmamaktır. Çizmek istediklerinin dışındakini değil, içindekini hisset. Çünkü yapılması doğru olanla zor olan genelde aynı şeydir. Anlamlı olan hiçbir şey kolay değildir. ‘Ya sıkışıp kalacaktım, ya da resim yapacaktım.”

Editör: HABER MERKEZİ