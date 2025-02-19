Hastanenin Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu’nda “Erol Olçok Kültür Akşamları” ismiyle bir etkinlik düzenleneceği açıklandı.

Alınan bilgiye göre 21 Şubat 2025 Cuma günü saat 19.00’da başlayacak Şiir ve Türkü Gecesi’nde orkestra ile solistlerde Dr. Öğretim Üyesi Arzu Ekici, Prof. Dr. Musa Ekici, Dr. Öğretim Üyesi Orhan Arslan, Op. Dr. Aşkın Kadir Perçem, Ecz. Abdul Samed Erdal ile Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut görev alacak.

Programın diğer bölümünde ise Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, Ecz. Abdul Samed Erdal ile Ody. Duran Atmaca şiir okuyacaklar.

Editör: KEMAL YOLYAPAR