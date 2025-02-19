AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum’un Bayat ilçesine yapılacak 107 adet konutlu TOKİ Projesi ihalesinin 13 Mart 2025 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Kaya, Bayat'ın Yatukçu Mahallesi'ne yapılacak 107 adet konut ve 1 adet 2 dükkanlı ticaret merkezi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesinin 13 Mart 2025 tarihinde yapılacağını açıkladı.

Kaya, “Çorum ve ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli yaşam alanlarına kavuşması için çalışmalarımız devam ediyor. Bayat ilçemize değer katacak bu projeyi tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bayatlı hemşehrilerimize şimdiden hayırlı uğurlu oldun” dedi.