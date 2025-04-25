Çorum'da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Gastroenterolojik Cerrahi Endoskopi Ünitesi, anestezili endoskopik işlem hacmini arttırmak amacıyla mesai dışında da hizmet vermeye başladı.

Hastaneden yapılan açıklamada, Gastroenterolojik Cerrahi ve Genel Cerrahi uzmanları tarafından yürütülen hizmetler kapsamında tüm endoskopik işlemlerin modern tıbbi cihazlar ve yetkin personel ile başarıyla devam ettiği belirtildi.

Üst düzey girişimsel işlemlerin yürütüldüğü ünitede tıbbi olarak uygun hastalara işlemin konforu açısından anestezi uzmanlarınızca sedasyon-anestezi uygulaması yapıldığı ifade edildi.

Ünitede talebin yoğunlaşması ve hastalara verilen randevu sürelerinin kısalması için mesai dışı çalışma kapsamında işlem hacmi artırılırken, “Bundan sonraki süreçte gerekli teknik ve alt yapı hazırlıklarının tamamlanması sonrasında genel ve gastroenterolojik endoskopi ünitemizde de uygun hastalarımız için anestezi uygulamalarına başlanacaktır. Hastanemizde tüm birim ve bölümlerde; kapasite artırımı yanında iş ve işlemlerin sağlıkta kalite standartları doğrultusunda nitelikli ve hasta yararı gözetecek şekilde çalışmalarımız artarak devam edecektir. Bu minvalde özveri ile çalışan endoskopi ünitemiz çalışanlarına ve kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz” denildi.

Editör: HABER MERKEZİ