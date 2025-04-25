“Anadolu Buluşmaları” kapsamında Çorum'a gelen Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, esnafı ziyaret ederek partisine yeni üyeler kazandırdı.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen ve parti yöneticileri ile birlikte ziyaret ettiği çok sayıda iş yeri sahibini ve çalışanları partisine üye yapan Fatih Erbakan'ın Çorum'da gördüğü ilgiden oldukça memnun kaldığı gözlendi.

Esnaf ve vatandaşlardan yoğun ve sıcak ilgi gören Erbakan, ziyaretlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çorum’da bereket dolu bir çalışma gerçekleştirdik. Neredeyse girdiğimiz her dükkandan üye yaparak çıktık. Teşekkürler Çorum” ifadelerini kullandı.

Bu arada Yeniden Refah Partisi'nin ülke genelinde 700 bin, Çorum’da ise 7 hin üye sınırına dayandığı öğrenildi.

Fatih Erbakan, esnaf ziyaretlerinin ardından ise partililerle Anitta Otel’de akşam yemeğinde bir araya geldi.

Editör: HABER MERKEZİ