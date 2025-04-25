Çorum’un tanınmış simalarından eğitimci-ressam-minyatür sanatçısı Alev Burhanoğlu’nun kayınpederi Metin Burhanoğlu hayatını kaybetti.

Yusuf Burhanoğlu ve Mete Burhanoğlu’nun babaları, merhum Dr. Turgut Velidedeoğlu ile merhume Raife Velidedeoğlu’nun dünürü olan Metin Burhanoğlu vefat etti.

Burhanoğlu’nun cenazesi bugün (25 Nisan 2025 Cuma gün) ikindi namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi