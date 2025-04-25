Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılan ödül töreninden dereceye giren öğrencilere ödüllerini Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar tarafından verildi.

Yarışma, Türkiye genelinde büyük ilgi gördü. 595 bin 722 kişinin kayıt yaptırdığı yarışmada, Çorum’dan da yaklaşık 5 bin öğrenci katılım sağladı. İlkokul, ortaokul, lise ve yetişkin olmak üzere dört kategoride düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

İlkokul kategorisinde Zeynep Uçar, Zümra Ece ve Nilüfer Ela, ortaokul kategorisinde Muhammed Zahid Ünsal, Müberra Kandeğer ve Zeynep Şevval Bolat, lise kategorisinde Zeynep Rale Uzun, Sıla Eker ve İsmail Esad Kalınsazlıoğlu, yetişkin kategorisinde ise Bülent Kurucu, Esra Arslan, Sümeyye Üzüm ve Mahmut Ünsal derece yaptı.

Program kapsamında Hacı Bektaşı Veli’yi anlatan “İncinsende İncitme” kitabının yazarı Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Kaplan, öğrencilerle söyleşi yaptı. Prof. Doğan programda ayrıca öğrencilere kitaplarını imzaladı.

Editör: Haber Merkezi